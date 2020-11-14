Именинница Орлова похвасталась роскошным подарком от тайного поклонника

В пятницу, 13 ноября, Ольга Орлова отметила свой 43-й день рождения. Звезду поздравили коллеги и друзья, но главные подарок ей преподнес любимый мужчина.

В личном блоге артистка опубликовала видео, в котором показала, как украшен дом к дню рождения. На кадрах видно, что гостиная и кухня уставлены вазами с цветами – розы, лилии, хризантемы! Также под потолком виднеются воздушные шары с поздравлениями.

Вероятно, поклонник украсил дом до того, как Ольга Орлова проснется. За кадром слышно, как артистка восклицает: "Как красиво! Как красиво!". В личном блоге телеведущая заявила, что с благодарностью встречает свой новый год: у нее есть все, о чем только можно мечтать. Звезда горда за сына, рада, что живы и здоровы родители. "Я абсолютно счастлива как женщина, потому что со мной рядом мужчина, о котором можно было только мечтать", – призналась Ольга Орлова.

Теледива скрывает от публики бойфренда. Однако поклонникам все равно удалось увидеть того, кто ухаживает за артисткой. В августе певица отдыхала на звездной свадьбе, на которую также был приглашен рэпер Джиган. Музыкант снимал все происходящее на камеру, а затем опубликовал несколько "Сторис" в инстаграм-аккаунте.

В итоге в кадр попал танец Ольги Орловой с импозантным седовласым мужчиной. Пара мило общалась и нежно обнималась – было видно, что их связывают теплые чувства. Позднее артистка прокомментировала ситуацию. Она отметила, что любит и любима, и это главное!