"Это больно": преданная Тарзаном Королева поделилась эмоциями

Уставшая от семейных скандалов Наташа Королева призналась, что этот год был для нее очень непростым. Певица рассказала о том, что помогло ей сохранить брак с Сергеем Глушко (Тарзаном).



47-летняя знаменитость вышла замуж за своего супруга в племени на Занзибаре, где снималась в реалити-шоу. После принятого предложения Наташа Королева подвела итоги 2020 года.

Она призвала россиян беречь друг друга и никогда не предавать. "Это больно. Верьте в силу своей любви, в силу веры и надежды, в силу терпения и мудрости", – отметила звезда. Артистка добавила, что только это и работа над собой может спасти семью от разрушительных шагов.

Певица заявила, что тех, кто пытался разрушить их с Тарзаном союз, ждет своя нелегкая карма. Наташа Королева напомнила, что этот год был для нее непростым. В начале осени она рассказывала, что ее обворовали. Тогда подозрение упало на любовницу мужа. Сама Анастасия Шульженко заявила, что ждет ребенка от Сергея Глушко. Позже выяснилось, что это ложь.

За время публичного обсуждения своей личной жизни Наташа Королева поняла, что многие люди, которых она считала друзьями, на самом деле таковыми не являются. Напомним, Николай Басков намекал на развод звездной пары, но в конечном итоге супругам удалось пережить серьезный кризис в отношениях.