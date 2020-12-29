"Дом престарелых": новогоднее фото Пугачевой расстроило подписчиков

На новом фото Алла Пугачева предстала в темной блузке и просторных светлых брюках с модным широким черным ремнем на талии. Также у певицы как всегда была фирменна пышная укладка и яркий макияж.
Примадонна на снимке стояла рядом с мужем, юмористом Максимом Галкиным и в окружении приятелей семьи6 среди которых была Марина Юдашкина. Заметно, что фото архивное.
"В замке Галкина всегда веселые компании и позитив", – говорится в тексте публикации.
Подписчики микроблога о жизни звездной семьи признались, что Алла Пугачева как всегда выглядит великолепно. Другие же колко отметили, что лицо у артистки восковое, как и у всех окружающих ее.
"Дом престарелых!"; "Дом, вернее, замок восковых лиц"; Бабкины посиделки", – написали язвительные фолловеры.
Ранее "Дни.ру" писали, что в Сети появилось фото Аллы Пугачевой рядом с ее заклятой подругой Софией Ротару и ее внуками. Раньше бытовало мнение, что артистки враждуют из-за постоянной сильной конкуренции на сцене. Однако по фото стало ясно, что бывали и времена потепления в отношениях артисток.
Популярные темы форума
Украина
Деньги-ЗЛО!
Каким будет 2021 год?
Для чего и для кого создан Дни ру?
Трусы навального
Кто вы русские?
Почему все отстойные людишки не уматывают из России в "западный рай"?
Надоела Пугачева
Меня бесит существование души
Напоминание хохлам и подхохлятникам