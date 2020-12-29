"Надо уйти": Александр Петров рассказал о завершении актерской карьеры

Российский актер Александр Петров дал расширенно интервью и рассказал о весенней самоизоляции со Стасей Милославской и работе со многими режиссерами. Актер поведал, чего бы не хотел услышать о себе от руководителей.

Александр Петров в свои 31 год успел поработать со многими режиссерами. Актер рассказал, что по-разному реагирует на критику в свой адрес. Он адекватно ее воспринимает только от тех кинодеятелей, который искренне уважает.

Петров признался, что "пройтись по нему танком" могут не все. Он может позволить это сделать Климу Шипенко, Жоре Крыжовникову. По словам актера, с глазу на глаз они могут говорить о нем что угодно.

В отдельную графу Александр Петров выделил режиссера Федора Бондарчука. При этом он отметил, что безмерно уважает и кинодеятеля и восхищается им. "Это вообще отдельная планета. Он и танком может проехаться, и что угодно", – рассказал Петров в ютуб-шоу "Решайся" Алены Долецкой.

Также исполнитель роли в сериале "Гоголь" готов принимать критику от Олега Меньшикова. Один только вид этого человека действует на Александра Петрова исцеляющим образом. Критику от таких коллег актер воспринимает не как что-то обидное, а как желание помочь.

Говоря о планах на будущее, Александр Петров заявил, что пока будет продолжать сниматься в кино. Он еще не успел насладиться этой работой, и она ему очень нравится. Александр рассказал, что в будущем мечтает сняться в зарубежном кино с хорошей драматургией. Однако актер не исключил, что однажды придет время покидать кинематограф.

"Когда вечеринка хорошая идет, все суперклассно, но в один момент надо понимать, когда она перейдет в другой разряд. И вот до этого разряда тебе надо уйти", – сказал Петров.

Рассказал актер и о личном. Во время весенней самоизоляции он и его возлюбленная Стася Милославская провели вместе. они смотрели кино, пили вина и наслаждались обществом друг друга.