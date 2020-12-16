Петров вручил дорогой подарок больной девочке перед смертью

Александр Петров уже долгое время занимается благотворительностью, поэтому он с удовольствием согласился встретиться с Валей Харичевой. О том, что кумир приедет к ней домой, девочка не знала. Она пришла в восторг, когда поняла, кто перед ней находится.
Валя, пытаясь сдерживать слезы радости, смеялась над шутками Александра, который таким образом старался ее поддержать. Девочка даже не обращала внимание на iPhone, о котором долго мечтала. Кстати, дорогостоящий гаджет девочке принес актер.
Харичева умерла через несколько дней после встречи с Петровым. Несмотря на короткую жизнь, девочка успела ею насладиться. Например, летом родители возили Валю на море. Там она плавала и каталась на аттракционах. Счастливые моменты омрачали сильные боли, поэтому ребенку давали высокие дозировки препаратов.
Напомним, недавно Александр Петров отреагировал на происходящее вокруг детского хосписа "Дом с маяком". Организацию признали виновной в нарушении правил оборота наркотических средств. Актер попросил народ поддержать руководителя фонда.
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