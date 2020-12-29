Тодоренко предстала обнаженной перед миллионами людей

Телеведущая уже выкладывала фотографии с отпуска на Бали, однако предыдущие публикации не произвела такой фурор. На последнем фото звезда идет по пляжу и оборачивается, чтобы посмотреть в камеру. Создается полное ощущение, что она голая. Однако, если присмотреться, то можно заметить бретельки купальника, а вот есть ли на Регине трусы, подписчики так и не разобрались.
"Где трусы?" – подписала пост сама Тодоренко. Этим же вопросом задались и пользователи, которые ожесточенно спорят в комментариях. "Трусы сдуло", "Голая она", "Это песок сзади", "Трусы и не нужны", "Как так не стесняться, Регин, расскажите", – пишет одна группа людей.
Другие все-таки обнаружили нижнюю часть купальника на звезде: "Трусы на месте", "Все есть, что началось то", "Ну и купальник Вы себе выбрали, Регина". Многие поклонники отметили прекрасную форму артистки и поинтересовались, как можно сохранить такое тело после родов.
Напомним, недавно Регина Тодоренко решила сменить имидж и покрасила волосы в модный в этом сезоне розовый цвет. Многие почитатели пришли в восторг от такого решения и написали, что ведущей очень идет. Однако нашлись и те, кто в очередной раз указали на возраст звезды: якобы подобные эксперименты возможны только для подростков, а в 30 лет женщина должна быть серьезнее.
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