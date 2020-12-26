"Притворяется новым": Собчак присоединилась к травле Костенко из-за обносок

Ксения Собчак высмеяла Анастасию Костенко. Теледива прокомментировала фото модели в купальнике.

Нападки на жену футболиста Дмитрия Тарасова начались после того, как она опубликовала снимок с мальдивского курорта, где отдыхает с семьей. Поклонников заинтересовал один из купальников Анастасии Костенко. Они уверены, что модель заменила цвет наряда в фотошопе, чтобы выдать его за новый.

Ксения Собчак подумала также. Она опубликовала в своем телеграм-канале две фотографии Анастасии Костенко в купальниках одинакового фасона, но разного цвета. "Почему-то кажется, что новый мальдивский купальник только притворяется новым". – отметила журналистка.

По ее словам, на деле же это старый, дубайско-ноябрьский купальник после фотошопа. Ксения Собчак добавила, что модель поступает "не по-блогерски", дважды щеголяя в одном купальнике.

Сама Анастасия Костенко уже прокомментировала происходящее. Она заявила, что просто покупала оба купальника в одном месте. К слову, это далеко не первый раз, когда у фолловеров возникают вопросы к стилю знаменитости. Ее часто упрекают в безвкусном внешнем виде, а также в любви к дешевым нарядам.