"Кто ваш подсос?": почему Басков ничего не подцепил от 19-летнего Милохина

Трудно поверить, что Даня Милохин до 13 лет жил в детском доме № 2 в Оренбурге. А сегодня уже получает престижную премию GQ в номинации "Открытие года", считается топовым молодым исполнителем с массой корпоративных выступлений.
Николай Басков не мог пройти мимо такого юного дарования. И недавно он выпустили дуэт с Даней Милохиным "Дико тусим". С этой композицией 44-летний и 19-летний артисты выступали вместе на "Песне года". Потом появились на концерте кумиров молодежного мейнстрима.
"А кто ваш подсос?" – спросила за кулисами у "золотого голоса России" Алла Михеева. "Песня! – ничто же сумнящеся ответил Басков. – Я тут оказался благодаря Дане Милохину. Вышел на сцену, чтобы впитать эту невероятную, сильную, молодую энергию!"
"Я горжусь тем, что в уходящем 2020-м ничем не заболел!" – продолжает Басков. А неугомонная Михеева вслед: "А что, Милохин вам ничего не принес?!" "Ничего! Чистый, кристальный мальчик!" – божится Николай.
Он пояснил, что если окажется в тонущей лодке с Филиппом Киркоровым и Даней Милохиным, в тонущей лодке, то бросится спасать только юного фаворита. "Киркоров уже пожил, а Даньке еще жить и жить!" – пояснил свой выбор Николай Басков.
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