"Кто ваш подсос?": почему Басков ничего не подцепил от 19-летнего Милохина

19-летний Даня Милохин прославился благодаря забавным видео в TikTok и Instagram, а потом попробовал себя и в музыке – записал фит с Тимати и Джиганом. Сегодня он может похвастаться 9 миллионами подписчиков в "Инстаграм", 2 миллионами рублей дохода в месяц и дружбой со звездами российского шоу-бизнеса.

прочитано 954 раза