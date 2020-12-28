"Не знал, кто такая": известный ведущий о Насте Ивлеевой

Антон Птушкин поведал в интервью Юрию Дудю, как ему работалось с блогершей. "Я вообще не знал, кто такая Ивлеева. Мы познакомились в курилке за час до записи первой программы", – поделился он.
Ведущий признался, что блогером стало так много, что он за ними не следит. По его словам,пройдя через превратности сложных съемок, они сплотились с Настей Ивлеевой.
Кроме того, Антон Птушкин отметил, что съемки в телепроекте были сколь увлекательными, столь же изматывающими. Он объяснил, что за день испытываешь слишком много эмоций, получаешь массу впечатлений, а когда постоянно находишься в таком режиме, перестаешь получать удовольствие от путешествий.
Напомним, Антон Птушкин работал на проекте два года. На шоу он пришел в 2016-м и проработал в нем два сезона до 2018 года.
Как писали "Дни.ру", в июле этого года стало известно, что Настя Ивлеева возвращается в "Орел и решку" после перерыва. О решении руководство телеканала сообщило в своем инстаграм-аккаунте.
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