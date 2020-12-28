"Мы слишком загнались": звезда "Орла и решки" раскрыла изнанку популярного шоу

В интервью Юрию Дудю на Ютуб ведущий отметил, что они "слишком сильно загнались на "Орле и решке". Он не понимает, как его коллега Регина Тодоренко вела шоу три года.
По словам Птушкина, на него свалился такой каскад впечатлений, что после съемок нескольких выпусков он начал терять удовольствие от путешествий. Ведущий "Орла и решки" привел в пример, как за один день впервые прыгнул с парашютом, а через три часа первый раз в жизни увидел Большой каньон в США.
Антон Птушкин заключил, что поездок было слишком много. В результате съемочная группа "Орла и решки" даже могла забыть о том, где и когда они были.
Напомним, журналист стал ведущим нового сезона "Орла и решки" в 2017 году и работал в паре с блогершей Анастасией Ивлеевой. Ведущие записали вместе 65 выпусков. В июле 2018 года Антон Птушкин объявил об уходе из проекта.
Как писали "Дни.ру", в июле этого года стало известно, что Настя Ивлеева возвращается в "Орел и решку" после перерыва. О решении руководство телеканала сообщило в своем инстаграм-аккаунте.
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