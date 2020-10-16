Влад Соколовский получил страшную травму на "Ледниковом периоде"

Во время тренировки артист повредил спину, из-за чего теперь не может выполнять поддержки. В своем "Инстаграм" 29-летний певец показал ряд видео, которые испугали поклонников. На кадрах в "Сторис" он сообщил, что подумывает о завершении выступлений.
"Снова и снова выбивает спину", – сообщил артист.
Он добавил, что пока ситуация неясная, и как будут развиваться события – покажет время. Однако если его состояние не улучшится в ближайшее время, придется покинуть шоу.
Пока Влад Соколовский продолжает подготовку к выступлению. Параллельно с этим он проходит реабилитацию. Вместе с артистом тренируется и сопереживает ему партнерша по шоу – олимпийская чемпионка Екатерина Боброва.
Несмотря на свой статус дебютантов (и Влад Соколовский, и Екатерина Боброва впервые принимают участие в проекте), у жюри нет никаких сомнений, что у пары все получится. Учитывая рекорды Екатерины на льду и спортивный образ жизни Влада, партнеры вполне могут преодолеть все трудности.
Ранее "Дни.ру" писали, что Влада Соколовского застукали с его новой любовницей. В беседе с журналистами Влад признавался, что девушка не была готова к близости с ним.
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