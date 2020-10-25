Влад Соколовский отреагировал на слухи о собственной свадьбе

Экс-супруг популярной певицы Риты Дакоты взбудоражил народ новостями о скорейшем свадебном торжестве. Несмотря на то, что в жизни Влада Соколовского действительно появилась новая пассия, он старается оттянуть момент узаконивания отношений.

Фантазия многочисленных поклонников Соколовского привела к тому, что по всему интернету разлетелись новости и тайной свадьбе певца. Удивительно, но нашлись и те, кто смог назвать точные даты свадебной церемонии.

Сам же Влад ничего не слышал о собственном торжестве. Если верить словам исполнителя, ни о каком предложении даже речи не идет. Видимо, новая подружка Соколовского еще долгое время будет ходить без заветного кольца на безымянном пальце.

О свадьбе певец узнал от своего менеджера. Оказалось, что Влад был сильно удивлен подобным заявлением. Он даже прибегнул к публичному выступлению, чтобы разобраться с данной темой.

"Понятия не имею, откуда взялась информация о моей скорой женитьбе. К этому не было никаких предпосылок. С Линой у меня действительно прекрасные отношения, но ни о каком предложении речи пока не идет – мы не торопимся с этим событием", – признался певец.

Напомним, именно Соколовский стал инициатором новых отношений. Новоиспеченная возлюбленная солиста долгое время упрямилась и не поддавалась его чарам. Теперь пара живет в московской квартире, которую арендует Влад.

По мнению музыканта, подобный образ жизни больше всего подходит ему. Похоже, что Соколовский "насладился" семейной жизнью с Дакотой и пока не стремится ввязываться в подобные авантюры.