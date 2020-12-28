Одичавшая из-за жизни с аборигенами Королева исхудала до костей на вареных бананах

Певица стала участницей шоу "Племя" на телеканале "Пятница!" и попробовала выжить в совершенно новой реальности. Она провела две недели на диком острове среди аборигенов.

Наташа Королева рассказала, что таким образом она решила "обнулиться": год выдался крайне непростым, это было необходимо. Исполнительница жила в джунглях, сама добывала себе еду, готовила, занималась огородом и налаживала отношения с соплеменниками. По словам звезды, было очень непросто, но, как известно, во всем можно найти плюсы: она похудела на шесть килограммов.

На диком острове повсюду росли фрукты. "Меня поразила величина местных бананов. Аборигены их варят, вкус напоминает вареную картошку", – поделилась Наташа. Также она рассказала, что местные жители разводят кур и коров. На острове все едят лишь раз в день. Сначала это было мучительно для неподготовленного организма, но затем певица поняла, что привыкла и чувствует себя хорошо.

Теперь звезда считает, что такой ритм жизни благотворно влияет на здоровье. Однако в условиях нашего сурового климата жить так совершенно невозможно. Зато Королева научилась обходиться без косметики: местные жительницы поделились с ней своими рецептами красоты.

Певица сообщила, что отказалась от ботокса три года назад. "Все-таки это яд. Если колоть его продолжительное время, он накапливается в организме. А потом мы не понимаем, почему у нас выплески агрессии, депрессивное состояние. Это организм реагирует на интоксикацию", – поделилась она. После жизни на острове Наташа еще увереннее выступает за натуральные процедуры.

