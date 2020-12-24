"Сердце кровью обливалось": любовница Тарзана не спит ночами из-за Наташи Королевой

Бывшая любовница мужа звезды Сергея Глушко рассказала, что мучается от бессонницы. Спасает ее просмотр программы с Наташей Королевой.
Шульженко даже спустя несколько месяцев после скандала с изменой не может забыть о звездной семье. В своем инстаграм-аккаунте девушка заявила, что начала сочувствовать исполнительнице.
"Смотрела и сердце кровью обливалось... Однажды мы тоже пытались спасти наши отношения в диких условиях…", – поделилась актриса. Шульженко добавила, что как бы им этого ни хотелось, как бы пара ни старалась сохранить любовь, но ничего из этого не вышло.
Напомним, Наташа Королева оказалась в центре скандала осенью этого года. Выяснилось, что пока артистка была в отъезде, Сергей Глушко изменил ей с двумя девушками. Личность первой любовницы стриптизера была установлена быстро – актриса Анастасия Шульженко сама начала ходить на различные шоу, рассказывая о любовной связи с мужем певицы.
Как писали "Дни.ру", ранее Наташа Королева объявила, что участвовала в реалити-шоу "Племя" на телеканале "Пятница". Звезде пришлось на месяц уехать на африканский остров к аборигенам и привыкать к новым условиям жизни. Артистка выживала среди дикой природы в племени Бома: сама добывала
себе еду, охотилась, проходила шаманские обряды и даже принимала роды у местной
жительницы.
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