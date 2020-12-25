Наташа Королева и Тарзан воссоединились после скандала с изменой

Примечательно, что это первый их общий дуэт после громкой истории с адюльтером стриптизера. Певица смогла не только простить загулявшего Тарзана, но и решила заняться с ним творчеством.
Отметим, что Наташа Королева и Сергей Глушко несколько раз выступали на сцене дуэтом, однако песню записали впервые. В композиции супруги поют о том, что не берут в счет все, что было раньше, и не слушают то, что о них говорят окружающие.
Напомним, 2020 год оказался непростым для звездной семьи. Паре пришлось пережить измену, пристальное внимание журналистов и давление общественности. Несмотря на все трудности, Наташа Королева и Тарзан по-прежнему вместе.
Как писали "Дни.ру", недавно артистка звездой реалити-проекта "Племя" на телеканала "Пятница". Звезде пришлось на месяц уехать на африканский остров к аборигенам и привыкать к новым условиям жизни. Артистка выживала среди дикой природы в племени Бома: сама добывала себе еду, охотилась, проходила шаманские обряды и даже принимала роды у местной жительницы.
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