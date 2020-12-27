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Хмурая Пугачева поразила видом в

Хмурая Пугачева поразила видом в "доме престарелых"

Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/ www.globallookpress.com
В Сети появился снимок Аллы Пугачевой и Максима Галкина у новогодней елки в большой компании друзей. Поклонники ошарашены внешностью Примадонны.
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Фан-сообщество детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина в Инстаграм опубликовало интересную фотографию. На ней звездные супруги стоят у наряженной елки в своем замке в деревне Грязь. Юмориста и певицу окружает компания гостей семьи. Авторы поста отметили, что дома у знаменитой пары всегда всегда веселые компании и царит позитив.

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 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

В кадре Примадонна стоит в серых расклешенных брюках с широким поясом и черной блузе. Ее лицо выражает некоторую досаду. Одна рука исполнительницы хита "Арлекино" опирается на колено, а другой рукой она обнимает мужа. Максим Галкин нарядился в темную рубашку с принтом яркой розы на плече. Рядом со звездной парой нет их очаровательной детей, а их шестеро приглашенных друзей увлеченно позируют.

Россияне оставили комментарии к публикации. Некоторые пользователи Сети обозначили локацию, в которой было сделано фото, домом престарелых. Многие поклонники звездного семейства были удивлены видом Примадонны российской эстрады, которая уже давно перестала казаться молодой и свежей. "Круто! Все старые! И у всех подтяжка отличная", "Бабкины посиделки", "Одна пластика, бабульки, успокойтесь", – выразились подписчики фан-сообщества детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина в Инстаграм.

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Автор: 27 декабря 2020, 19:57 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Роскошная Пугачева притащила молодого мужа к покойнику

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Вторая рука у неё в кармане. А Галкина обнимает рука незнамо кого.
1

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