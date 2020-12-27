Хмурая Пугачева поразила видом в "доме престарелых"

Фан-сообщество детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина в Инстаграм опубликовало интересную фотографию. На ней звездные супруги стоят у наряженной елки в своем замке в деревне Грязь. Юмориста и певицу окружает компания гостей семьи. Авторы поста отметили, что дома у знаменитой пары всегда всегда веселые компании и царит позитив.
В кадре Примадонна стоит в серых расклешенных брюках с широким поясом и черной блузе. Ее лицо выражает некоторую досаду. Одна рука исполнительницы хита "Арлекино" опирается на колено, а другой рукой она обнимает мужа. Максим Галкин нарядился в темную рубашку с принтом яркой розы на плече. Рядом со звездной парой нет их очаровательной детей, а их шестеро приглашенных друзей увлеченно позируют.
Россияне оставили комментарии к публикации. Некоторые пользователи Сети обозначили локацию, в которой было сделано фото, домом престарелых. Многие поклонники звездного семейства были удивлены видом Примадонны российской эстрады, которая уже давно перестала казаться молодой и свежей. "Круто! Все старые! И у всех подтяжка отличная", "Бабкины посиделки", "Одна пластика, бабульки, успокойтесь", – выразились подписчики фан-сообщества детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина в Инстаграм.
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