"Все очень плохо": у матери Саши Черно случился второй инсульт

Женщина бросила Сашу Черно малышкой. Долгое время девушка держала обиду на родительницу, но в последние годы пытается урегулировать конфликт. Недавно выяснилось, что у ее матери начались серьезные проблемы со здоровьем.
Известно, что у женщины уже был один инсульт, а сейчас несчастье произошло вновь. Она попала в реанимацию, и теперь требуются безотлагательные действия ради ее восстановления. "Операцию сделать не могут из-за проблем с почками. Сейчас все очень плохо", – поделилась с подписчиками своего инстаграм-аккаунта участница "Дома-2".
Саша Черно не стала скрывать, что ей сложно относиться к матери с нежностью и заботой, ведь у них изначально не сложились отношения. Девушка никак не может решить, как быть: забрать маму к себе или нанять сиделку?
Напомним, мать родила Сашу Черно в 15 лет, поэтому все детство она ребенком провела с бабушкой. Как ранее рассказывала девушка, ей пришлось очень рано пойти работать, но непутевая родительница постоянно воровала у нее деньги. Также женщина несколько раз отбывала срок за мошенничество. При этом у нее помимо Саши Черно есть еще двое детей.
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