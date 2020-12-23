"Очень болезненно!": Наташа Королева взвыла из-за циничного предательства друзей

Уходящий год для Наташа Королевой стал очень тяжелым. Певица откровенно рассказала о том, что доставляет ей боль.



Помимо того, что артистка пережила измену мужа-стриптизера Сергея Глушко, Наташа Королева разочаровалась в друзьях. Это стало для нее самым страшным испытанием.

"Это, поверьте, очень болезненно!", – поделилась сокровенным исполнительница. По словам звезды, это был самый большой удар для нее. При этом Наташа Королева добавила, что любой минус превращает в плюс.

По словам певицы, многие люди, которых она уважала, проявили себя после скандала с изменой Тарзана не самым лучшим образом. Она отметила, что кто-то извинился перед ней, а кто-то сделал вид, что ничего не произошло. Один из приятелей написал знаменитости сообщение, оправдавшись тем, что его ввели в заблуждение. Всю эту ситуацию Наташа Королева назвала из ряда вон выходящей.

Певица поведала, что в погоне за сенсацией ее супругу предлагали большие деньги за участие в телешоу – три миллиона рублей. Но, по словам звезды, он на таких вещах не зарабатывает.

Ранее Наташа Королева решилась на кардинальное преображение. Она сделала себе кудри, будучи в Африке. Артистка призналась, что после заплетания косичек первые десять дней ужасно тянуло голову. Знаменитость отметила, что по ощущениям это было похоже на то, будто с нее снимают скальп.