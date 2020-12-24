Костенко подняли на смех за появление на людях в обносках

Анастасия Костенко отдыхает вместе с мужем Дмитрием Тарасовым и двумя дочерьми на Мальдивах. Модель решила похвастаться и показала пляжное фото.

Девушка выложила снимок в розовом купальнике в соцсеть. Однако внимательные подписчики заметили неладное.

Они вспомнили, что Анастасия Костенко, будучи беременной, уже выкладывала снимок в точно таком же купальнике, но голубого цвета. Фолловеры решили, что знаменитость воспользовалась фотошопом, надев на курорт обноски.

Россияне высмеяли модель и посчитали, что у супруги футболиста не хватило денег на обновки, потому что все средства ушли на путевку и билеты. "Если не купили новый купальник, то всегда можно подфотошопить старый…", – отметили пользователи "Инстаграм".

О том, что у звездной пары проблемы с деньгами, ходят слухи с тех пор, как Дмитрия Тарасова уволили из "Локомотива" прошлым летом. Потом спортсмен устроился в казанский "Рубин", но и оттуда он вылетел под конец этого года. Так что футболисту и Анастасии Костенко, судя по всему, придется экономить.

Напомним, ранее Анастасия Костенко подала на алименты. Теперь Дмитрий Тарасов выплачивает законной жене пособия на двоих детей. Как оказалось, это было сделано для того, чтобы первая супруга футболиста не могла претендовать увеличение суммы алиментов для старшей дочери.

