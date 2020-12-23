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Все-таки захомутала: отношения Бони и Сафина вышли на новый уровень

Все-таки захомутала: отношения Бони и Сафина вышли на новый уровень

Виктория Боня. Фото: Kika Press/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Виктория Боня и Марат Сафин все чаще стали появляться вместе. Паре приписывают роман, однако они все отрицают. Однако теперь есть все основания полагать, что между звездами действительно что-то есть.
прочитано 1323 раза

В личном блоге бывшая участница "Дома-2" рассказала, что отправилась со спортсменом на отдых. Девушка поделилась кадрами, на которых они вместе готовят ужин. За главного на кухне был Марат Сафин. Он решил побаловать подругу маринованным лососем в соевом соусе и молоке.

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 Виктория Анатольевна Боня

Виктория Анатольевна Боня модель, телеведущая

Виктория Боня принимала активное участие в процессе, а также делилась с подписчиками рецептом. На следующее утро в "Сторис" блогера появились видео совместного завтрака. Экс-участница "Дома-2" отчиталась перед поклонниками, отметив, что ужин получился волшебным. Вероятно, звезды провели вместе ночь, однако пока неясно, что именно их связывает – нежная дружба или более близкие отношения.

Также Виктория Боня опубликовала несколько кадров с Маратом Сафиным. Пара обнимается, любуясь видами Монте-Карло. Поклонники тут же предположили, что отношения знаменитостей вышли на новый уровень, и артистка все же захомутала немногословного теннисиста.

"Вы хорошо смотритесь вдвоем (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Виктория, вы такие классные????. Вы были бы идеальной семьей! Побольше совместных видео нам. Марат такой скромняшка", "Очень теплые фото! На вас приятно смотреть????Надеюсь вы вместе или будете", – написали в комментариях.

Напомним, ранее Виктория Боня призналась, что обладает паранормальными способностями. Девушка заявила, что может слышать мысли других людей. Звезда всегда знает, что о ней думают на самом деле.

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Автор: 23 декабря 2020, 18:59 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Боня подурачилась на закрытии Каннского кинофестиваля

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
девушка симпатичная, но таких много
1

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