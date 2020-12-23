Все-таки захомутала: отношения Бони и Сафина вышли на новый уровень

В личном блоге бывшая участница "Дома-2" рассказала, что отправилась со спортсменом на отдых. Девушка поделилась кадрами, на которых они вместе готовят ужин. За главного на кухне был Марат Сафин. Он решил побаловать подругу маринованным лососем в соевом соусе и молоке.
Виктория Боня принимала активное участие в процессе, а также делилась с подписчиками рецептом. На следующее утро в "Сторис" блогера появились видео совместного завтрака. Экс-участница "Дома-2" отчиталась перед поклонниками, отметив, что ужин получился волшебным. Вероятно, звезды провели вместе ночь, однако пока неясно, что именно их связывает – нежная дружба или более близкие отношения.
Также Виктория Боня опубликовала несколько кадров с Маратом Сафиным. Пара обнимается, любуясь видами Монте-Карло. Поклонники тут же предположили, что отношения знаменитостей вышли на новый уровень, и артистка все же захомутала немногословного теннисиста.
"Вы хорошо смотритесь вдвоем (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Виктория, вы такие классные????. Вы были бы идеальной семьей! Побольше совместных видео нам. Марат такой скромняшка", "Очень теплые фото! На вас приятно смотреть????Надеюсь вы вместе или будете", – написали в комментариях.
Напомним, ранее Виктория Боня призналась, что обладает паранормальными способностями. Девушка заявила, что может слышать мысли других людей. Звезда всегда знает, что о ней думают на самом деле.
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