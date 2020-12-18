У Бони открылись паранормальные способности: Я слышу, что обо мне думают

В личном блоге знаменитость призналась, что ей удается читать мысли других. Каждый раз, когда звезда заходит в помещение, где есть люди, в ее голове всегда отчетливо отображается, что они думают о ней. По словам Виктории Бони, это довольно необычно, но очень помогает ей в жизни.
"Все-таки это какой-то даже дар. Я слышу, что обо мне думают люди, причем очень громко слышу, особенно, когда человек наблюдает, стоит рядом", – говорит блогер.
По словам звезды, ей очень смешно наблюдать за тем, как ведут себя окружающие и что при этом у них в мыслях. Виктория Боня не уточнила, когда у нее появились эти способности, однако отметила, что ее это нисколько не беспокоит.
"Я вижу спиной, я слышу спиной. У меня сенсоры настолько развиты со всех сторон, что это делается легко", – заявила экс-участница шоу "Дом-2".
Стоит отметить, что теледива верит в паранормальные явления и периодически обращается к шаманам. Например, в феврале этого года Виктория Боня в очередной раз посетила Южную Америку, чтобы пройти церемонию очищения с помощью аяваски. Подобными вещами также увлекается друг бывшей участницы шоу "Дом-2" Марат Сафин. Паре приписывают роман.
Популярные темы форума
Какой вопрос вы задали бы Путину?
Путин лучший!
Психоанализ Клавы
В Алкашей вселяются черти
Я уважаю Президента России. Мне нравится то, что он делает в стране и в мире. Если это называется кремлеботом, то я кремлебот
Аватарки
Домашнее насилие
Конец
Почему столько рекламы на форуме?
Продаем оптом перчатки нитриловые с доставкой до Вашего склада.