У Бони открылись паранормальные способности: Я слышу, что обо мне думают

Виктория Боня последнее время все чаще упоминает о мировом заговоре, вредоносных вышках 5G, а также боится чипирования вакцинами от коронавируса. Накануне блогер рассказала, что наблюдает у себя паранормальные способности, причем уже довольно давно.

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