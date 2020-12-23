Тарзан избавился от оскверненной изменой квартиры: В ней собрался весь комок грязи

После случившегося певица решила отправиться в Африку. Она приняла участие в шоу "Племя". Во время съемок звезда жила вместе с аборигенами, перенимала их опыт и традиции. Однако не успела артистка погрузиться в новую действительность, как на остров заявился ее провинившийся супруг.
Тарзан прилетел к Наташе Королевой и объявил, что продал квартиру, в которой изменял ей с другими девушками. По словам Сергея Глушко, он чувствовал, что жена больше не сможет приезжать в апартаменты. "Решил, что в ней собрался весь комок грязи и ее лучше продать", – заявил танцор.
Наташа Королева была шокирована решением мужа. Она не поняла, в чем провинилась квартира и почему супруг даже не посоветовался с ней. Звезда отметила, что Тарзан мог бы продать только диван, на котором совершал непотребства с любовницами.
Артистка рассказала о слухах, которые появились в прессе: будто бы девицы развлекались с ее мужем прям на брачном ложе. "Чуть ли не в моих пижамах, но на самом деле все гораздо прозаичнее", – добавила Наташа Королева.
Напомним, осенью певица обратилась в полицию, заявив, что из дома пропали ценные вещи. Тут-то как раз и выяснилось, что во время ее отсутствия Сергей Глушко приводил в дом неизвестных девушек. Одной из гостей была актриса Анастасия Шульженко, которая позднее назвала себя любовницей мужа Наташи Королевой.
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