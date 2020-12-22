"Появление Сереги было обломом": Тарзан застукал Королеву на острове

Наташа Королева участвует в реалити-шоу "Племя" на канале "Пятница!". Она рассказывала, что там отдыхает душой и телом после всего, что ей пришлось пережить. Напомним, в этом году в СМИ разразился скандал из-за измены Тарзана певицы и разоблачения его любовницы.
Целый месяц звезда жида без благ цивилизации. Она научила местных детей петь "Маленькую страну", приняла роды у аборигенки и поучаствовала в охоте и шаманских обрядах.
50-летний Тарзан не выдержал долго без жены и решил полететь вслед за ней на край света. Однако 47-летняя Наташа Королева разочаровалась этой новостью.
"Ну елки-палки, только я смылась, только стала обживаться в племени и уходить мыслями от всего... Появление Сереги было обломом", – сетовала Наташа Королева.
Новые выпуски реалити-шоу "Племя" с участием Наташи Королевой выйдут в эфир "Пятницы!" 22 и 23 декабря в 21:00 мск. Зрители программы увидят, как певица отреагировала на появление гулящего муженька.
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