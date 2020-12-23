Подольская превращается под вечер в "бесконечную сисю"

Наталья Подольская рассказала о тонкостях материнства. Певица поделилась сокровенным.

Супруга Владимира Преснякова два месяца назад стала мамой во второй раз – у пары родился сын Ваня. Сейчас звезда полностью посвящает себя малышу, но не забывает делиться с подписчиками в "Инстаграм" подробностями своих будней.

Артистка призналась, что порой очень устает. Она отметила, что со вторым ребенком все иначе: женщина уже все это проходила. "Пусть под вечер ты превращаешься в одну сплошную и бесконечную сисю, но ты знаешь, что так сеи?час надо", – высказалась исполнительница.

Она добавила, что эти неудобства не надолго, а потом мамочки с ностальгией вспоминают трогательный период. "С новым этапом, мои? бесценныи?, необыкновенныи? малыш", – трогательно обратилась Наталья Подольская к Ванечке.

С важной датой – двумя месяцами от рождения – мальчика поздравили и подписчицы знаменитости, пожелав и маме, и младенцу счастья и крепкого здоровья. "Лучшие ощущения в жизни! Грудное вскармливание ни на что не променяю. Счастья вам!", – поделилась одна из поклонниц Натальи Подольской.

Напомним, певица живет в браке с коллегой по сцене уже десять лет. В 2015-м у супругов появился первенец Артемий, во второй раз звезды стали родителями 22 октября.