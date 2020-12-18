Вид похудевшей Подольской после родов вызвал оторопь

Второй сын Натальи Подольской и Владимира Преснякова Иван появился на свет 22 октября. Малыш знаменит с самого рождения. Певица не стала прятать наследника от общественности и иногда публикует его фотографии в "Инстаграм".
Участница проекта "Фабрика звезд" показывает не только новорожденного сына, но и свою постройневшую фигуру. Всего за месяц Наталье удалось похудеть настолько, что это стало заметно невооруженным глазом. Подольская не считает себя идеальной, но поклонники думают иначе.
Когда подписчики увидели новый снимок певицы, то не смогли сдержаться. Они забросали комплиментами супругу Преснякова, которая призналась, что специально втянула живот для фото. "Не важно! Все равно красотка!", "Какой живот?! Вы стройняшка!", "Восхищаюсь вами!", – написали фолловеры.
Многие из поклонников выразили недоумение. Они не понимают, как жене Владимира Преснякова удалось так быстро вернуться в форму после родов. Наталья Подольская не раз говорила, что придерживается правильного питания и занимается физкультурой, поэтому ее метаморфозы – не секрет.
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