"Лет 15 скинула": изменившаяся Наташа Королева ошеломила внешним видом

"Лет 15 скинула, не меньше", – шептались за спиной знаменитости. Присутствующие на вечеринке заметили и то, что звезда изменила прическу. Наташа Королева заплела волосы в африканские косички.
Как выяснилось, артистка приняла участие в проекте "Племя" на телеканале "Пятница". Она призналась, что побег на остров стал для нее настоящей проверкой себя. Исполнительница выживала один на один с дикой природой, живя в племени у аборигенов. Наташа Королева добывала себе еду, охотилась, проходила шаманские обряды и даже приняла домашние роды в племени.
Певица призналась, что несколько раз я хотела все бросить и вернуться домой. Но интерес и желание понять, чего она стоит на самом деле, преодолели страхи звезды.
Друзья певицы рады, что поездка в Африку послужила ей перезагрузкой. Ведь этот год стал для Наташи Королевой одним из самых тяжелых. Из-за пандемии коронавируса она потеряла бизнес, затем вспыхнул скандал вокруг измены ее мужа Тарзана.
Поговаривают, что публичное унижение знаменитость мужу не простила – по слухам, пара готовится к разводу. Об этом проболтался Николай Басков, случайно назвав коллегу по сцене "разведенкой".
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