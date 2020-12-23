Женился? Засветивший кольцо сын Королевой и Тарзана привел в дом девушку

В личном блоге Архип Глушко поделился видео с эффектной красоткой по имени Месисса. Наследник певицы опубликовал совместное селфи с девушкой, поздравив пассию с днем рождения – ей исполнилось 20 лет.
Судя по всему, пара почти неразлучна. На странице возлюбленной сына Наташи Королевой много фотографий с парнем. Пара часто проводит время дома у Архипа. На одном из снимков молодые люди страстно целуются, при этом на безымянных пальцах правой руки у них красуются золотые колечки, уж больно напоминающие обручальные.
"Вы когда успели пожениться?" – спросил Мелиссу один из подписчиков. Однако девушка проигнорировала комментарий. Стоит отметить, что фотография опубликована еще осенью – в разгар скандала вокруг измен Тарзана. Возможно, сын Наташи Королевой и Сергея Глушко, уставший от разборок родителей, решил создать собственную семью. Впрочем, официально эта информация никак не подтверждена.
О возлюбленной Архипа Глушко известно не так много. Судя по всему, эффектная красавица так же, как и наследник певицы, занимает полдэнсом. Девушка не стесняется публиковать на своей странице в "Инстаграм" провокационные фото в одном белье.
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