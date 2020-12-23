Женился? Засветивший кольцо сын Королевой и Тарзана привел в дом девушку

Сыну Наташи Королевой и Сергея Глушко (Тарзан) в этом году исполнилось 18 лет. Парень несколько лет встречался с моделью и экс-участницей шоу "Дом-2" Марией Слугиной, но теперь, судя по всему, у молодого человека новая любовь.

прочитано 316 раз