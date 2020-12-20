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Королева довела аборигенов до слез: Все племя рыдало

Королева довела аборигенов до слез: Все племя рыдало

Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В предпоследнюю неделю 2020 года на телеканале "Пятница!" состоится премьера реалити-шоу "Племя", в котором приняла участие Наташа Королева. Певица стала единственной знаменитостью, решившейся прожить несколько недель с коренным народом Танзании.
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Согласившись на съемки реалити-шоу "Племя", Наташе Королевой пришлось забыть о благах цивилизации и погрузиться в первобытную жизнь. Некоторое время артистка находилась рядом с танзанийцами, которые научили ее непривычным занятиям. Судя по трейлеру проекта, в какой-то момент певице было очень тяжело.

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 Наталья Владимировна Королева (Порывай)

Наталья Владимировна Королева (Порывай) певица, актриса, TV-ведущая

Супруга Сергея Глушко (Тарзана) не жалеет, что приняла участие в проекте. Она рада, что познакомилась с открытыми и честными людьми, которые не знают о подлости и лицемерии. Исполнительница хита "Желтые тюльпаны" настолько сдружилась с аборигенами, что они ее не хотели отпускать. "Когда я уезжала, все племя рыдало", – рассказала певица журналистам.

Одно из качеств жителей Танзании, которое отметила Королева, – это щедрость. Певицу покорили люди, которые, несмотря на бедность, делятся всем. Они готовы отдать последнее, чтобы выручить человека.

Как бы там ни было, Наташа Королева не отправилась бы туда отдыхать. Видимо, артистка настолько устала от первобытной жизни, что не рискнула бы снова погружаться в эти условия. Стоит отметить, что вместе с певицей там был и Тарзан. Покажут ли стриптизера в эфире шоу "Племя", пока неизвестно. Первая серия выйдет на телеканале "Пятница!" 21 декабря.

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Автор: 20 декабря 2020, 15:50 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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История любви Королевой и Тарзана: от знакомства до измены

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