Басков случайно проболтался о разводе Королевой и Тарзана

Недавно в инстаграм-истории Николая Баскова появился ролик, на котором артист весело проводит время в кругу знаменитостей – юмориста Александра Реввы и певицы Наташи Королевой. Запись видео происходила за кулисами съемок праздничной новогодней передачи. В кадре "натуральный блондин" уселся в кресле между коллегами и заявил о том, кто предстал перед камерой. "У нас и компашка новогодняя: я, Саша и разведенка!", – высказался артист.
Так Николай Басков намекнул подписчикам об уже случившемся или же скором разрыве отношений между Наташей Королевой и ее неверным супругом Тарзаном. Назвав певицу разведенкой, артист получил по заслугам. Поп-дива не ожидала, что Николай Басков выдаст такое заявление и ударила коллегу в порыве возмущения. Чтобы сгладить напряженную ситуацию и не провоцировать Наташу Королеву, на видео Николай Басков отшутился на отвлеченные темы.
Напомним, что о скандальной измене Тарзана своей супруге говорила вся страна. Поклонников звездной пары продолжает интересовать обстановка, которая царит в доме Наташи Королевой и Тарзана. Сейчас фанаты волнуются за брак артистов и надеются, что выражение Николая Баскова было лишь неудачной насмешкой и не имеет веских оснований.
Популярные темы форума
Какой вопрос вы задали бы Путину?
Путин лучший!
Психоанализ Клавы
Я уважаю Президента России. Мне нравится то, что он делает в стране и в мире. Если это называется кремлеботом, то я кремлебот
Конец
Россия
Дом 2
Аватарки
Домашнее насилие
Дочь моя, благославляю тебя на брак