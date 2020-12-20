Похороны Валентина Гафта Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье Шоу "Дом-2"

Топ новостей

"Он не помог ни одному человеку": Садальский раскрыл шокирующие данные о Баталове
Странное поведение Пугачевой и Галкина вызвало скандал
Международный скандал: Корчевников прилюдно набросился на Зеленского
Вдова и сын убитого Михаила Круга сменили фамилию
партнеры
Воскресенье
20 декабря
Лента новостей
18:06
Арзамасова вышла замуж за Авербуха
17:56
"Я уже сказала, как меня похоронить": Дрожжина готовится к смерти после угроз
17:23
Басков случайно проболтался о разводе Королевой и Тарзана
17:16
"Точно от Гарика?": отцовство Харламова поставили под сомнение из-за неожиданной публикации Асмус
17:02
"История закончена": Рапунцель ушла из "Дома-2" до закрытия шоу
16:33
"Это ваша дочь!?": редкий снимок Цымбалюк-Романовской с наследницей вызвал у народа недоумение
16:15
Лукашенко назвал условия помилования своего главного соперника
15:51
Ночное похождение Пенкина к Пугачевой закончилось побегом
15:50
Королева довела аборигенов до слез: Все племя рыдало
15:49
Борьба за наследство: жена Гафта упекла родную дочь в психушку
14:40
"Эскортные рожи": Бородина врезала бывшим участникам "Дома-2" за критику
14:31
Мурашко анонсировал начало массовой вакцинации россиян старше 60 лет
14:13
Экс-любовница претендует на наследство Валентина Гафта
14:04
"Следит и изучает": Галкин назвал любимчиков Пугачевой
14:02
Аналитик назвал имя наиболее вероятного преемника Лукашенко
13:35
"Ничего не может быть хорошо": Страшный инсульт стал для Бузовой началом суровой борьбы
13:33
"Мне тяжело": муж покойной Легкоступовой утопает в общественной травле
13:14
Водил по ресторанам и угощал вином: стало известно о тайной связи Гафта и Волочковой
12:49
Опозорил страну: британцы требуют от журналиста BBC извиниться перед Путиным за выходку на пресс-конференции
12:33
"Шпагатный террор": Волочкова умудрилась сесть на пол интимным местом
12:32
Экс-участница "Дома-2" ликует из-за закрытия "цитадели зла и разврата"
12:31
"У нас была шведская семья": Вскрылась интимная связь Пенкина с экс-участницами группы "Мираж"
11:57
Адвокат Алибасова заявил о желании продюсера покончить с собой
11:49
"Тебе срочно надо уходить": Шифрин раскрыл неожиданные подробности из жизни домработницы Киркорова и Пугачевой
11:48
Босоногая Варум порезвилась с Ярмольником за спиной Агутина
11:41
Снова вверх: в России выявили почти 29 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки
10:50
Канделаки считает катастрофой отстранение России от Олимпийских игр
10:44
Звезда "Дома-2" предрекла возвращение шоу после новости о закрытии
10:42
"Мне сейчас тяжело": голодающая Волочкова распродает квартиры
10:41
Зеленский готовится к "информационной войне" из-за российской вакцины от COVID-19
08:03
Кокорин покинул Россию в разгар пандемии
06:47
"Теперь тунеядцам нечего жрать": оставшихся у разбитого корыта звезд "Дома-2" унизили
04:29
Отравилась ртутью: Виктория Бекхэм довела себя опасной диетой
02:34
Дети Галкина устроили разборки на камеру
00:17
Коронавирус: последние новости на сегодня, 20 декабря 2020 года
22:19
"Уже практически без сил": россияне бьют тревогу из-за переутомленного сына Рудковской
20:16
"Пагубные привычки ломают": Бузова заговорила о зависимости
20:07
Кто может повторно заразиться COVID-19? Ответил академик РАН
19:09
В Стерлитамаке открылся новый инфекционный центр
18:13
Актер Юрий Борисов заразился коронавирусом во время съемок
17:57
Познер резко отреагировал на громкое закрытие шоу "Дом-2"
17:43
Сколько Собчак и Бузова заработали благодаря "Дому-2"
17:41
Асмус в прошлом: Харламов предложил известной певице стать его девушкой
17:32
Политолог: После краха нынешнего режима Белоруссию ждет "новый Лукашенко"
17:11
Путин исполнил мечту тяжелобольного ребенка в рамках акции "Елка желаний"
16:59
Российский писатель скончался из-за коронавируса
16:59
Морду бы начистили: Лолита оправдалась за прилюдный скандал в троллейбусе
16:14
Эксперт: Россия готова прекратить поддержку Лукашенко в случае невыполнения обязательств по реформе
16:07
Галкин лишился связи с любимой падчерицей из-за дочери
15:48
Навка рассекретила подробности жизни с Песковым
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Сын Джигарханяна открыл дело о наследстве
Больше не общаемся: Киркоров об истинной причине увольнения верной домработницы Люси
Лукашенко назвали главным препятствием на пути к Союзному государству
Лукашенко связал развитие Белоруссии с успешной работой КГБ
Политолог: После краха нынешнего режима Белоруссию ждет "новый Лукашенко"
Коллеги недовольны работой Дмитрия Борисова
Шоу-бизнес
Басков случайно проболтался о разводе Королевой и Тарзана

Басков случайно проболтался о разводе Королевой и Тарзана

Николай Басков. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
"Золотой голос России" обескуражил россиян внезапными словами о личной жизни Наташи Королевой. Николай Басков случайно раскрыл тайну звездной коллеги.
прочитано 918 раз

Недавно в инстаграм-истории Николая Баскова появился ролик, на котором артист весело проводит время в кругу знаменитостей – юмориста Александра Реввы и певицы Наташи Королевой. Запись видео происходила за кулисами съемок праздничной новогодней передачи. В кадре "натуральный блондин" уселся в кресле между коллегами и заявил о том, кто предстал перед камерой. "У нас и компашка новогодняя: я, Саша и разведенка!", – высказался артист.

ПО ТЕМЕ

Королева боится спугнуть свое счастье с оскандалившимся Тарзаном: Самые прекрасные дни

Сюжеты Звездные скандалы

Николай Викторович Басков

Николай Викторович Басков певец, телеведущий

 Наталья Владимировна Королева (Порывай)

Наталья Владимировна Королева (Порывай) певица, актриса, TV-ведущая

Так Николай Басков намекнул подписчикам об уже случившемся или же скором разрыве отношений между Наташей Королевой и ее неверным супругом Тарзаном. Назвав певицу разведенкой, артист получил по заслугам. Поп-дива не ожидала, что Николай Басков выдаст такое заявление и ударила коллегу в порыве возмущения. Чтобы сгладить напряженную ситуацию и не провоцировать Наташу Королеву, на видео Николай Басков отшутился на отвлеченные темы.

Напомним, что о скандальной измене Тарзана своей супруге говорила вся страна. Поклонников звездной пары продолжает интересовать обстановка, которая царит в доме Наташи Королевой и Тарзана. Сейчас фанаты волнуются за брак артистов и надеются, что выражение Николая Баскова было лишь неудачной насмешкой и не имеет веских оснований.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 20 декабря 2020, 17:23 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Николай Басков удивительно похорошел

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
"Золотой АНУС России" обескуражил россиян... Какие фанаты волнуются? Где, эти фанаты?
1

Популярные темы форума

Политика

Аналитик назвал имя наиболее вероятного преемника Лукашенко
Опозорил страну: британцы требуют от журналиста BBC извиниться перед Путиным за выходку на пресс-конференции
Зеленский готовится к "информационной войне" из-за российской вакцины от COVID-19
Лукашенко связал развитие Белоруссии с успешной работой КГБ

Шоу-бизнес

Актер Юрий Борисов заразился коронавирусом во время съемок
Познер резко отреагировал на громкое закрытие шоу "Дом-2"
Сколько Собчак и Бузова заработали благодаря "Дому-2"
Асмус в прошлом: Харламов предложил известной певице стать его девушкой

Проишествия

Семья умершей подруги стримера Reeflay не может устроить похороны
Жених с шоу "Давай поженимся!" оказался педофилом
Полицейский прострелил ногу 13-летней девочке: Сильно кричала
"Жертвой может стать любая": смерти подруги стримера Reeflay в прямом эфире дали объяснение

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

"У нас была шведская семья": Вскрылась интимная связь Пенкина с экс-участницами группы "Мираж"

Артист неплохо развлекался с Суханкиной и Гулькиной
Шоу-бизнес

"Какой позор": Самбурская встала грудью за сдавшего ДНК Васильева

Звезда встала на защиту историка моды
Шоу-бизнес

Появившийся на публике Киркоров превратился в Боярского

Певец покорил публику

Шоу-бизнес

Боярский назвал главное достижение дочери-актрисы

Певец высказался о Елизавете

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря 2020 года
У кого есть шанс разбогатеть в 2021 году: прогноз от Василисы Володиной
Гороскоп для Весов на 2021 год
Гороскоп на сегодня, 18 декабря 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Бывшая подопечная Тарасовой рассказала о ее хамском поступке: Наглая ложь!
Футболиста Павлюченко объявили в розыск за крупные долги
Губерниев пожевал варежку в прямом эфире: Сказал – сделал
Ягудин публично унизил Плющенко на льду

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+