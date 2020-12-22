"Я вас не знаю": Дружинин наплевал на хамившую ему Пугачеву

Однажды Алла Пугачева сильно обидела Егора Дружинина. Член жюри шоу "ТАНЦЫ" рассказал, что ему несколько раз довелось сотрудничать с Пугачевой, и это был настоящий кошмар.
Именно Егор Дружинин отвечал за большой юбилейный концерт Аллы Пугачевой, приуроченный к ее 70-летию. Примадонна стремилась тотально контролировать действия всей команды и руководила артистами. Более того, во время репетиций Егор Дружинин и Примадонна часто спорили. И один раз Пугачева его сильно обидела. Она заявила, что не доверяет ему, так как вообще не знает, ко он такой и чем занимается, хотя Егор и его команда считали себя звездами.
Несмотря ни на что, Егор Дружинин не обижается на Аллу Пугачеву и понимает, что у нее такой характер. Он очень уважает Примадонну и желает ей только добра.
"Она часто произносила фразу, которая меня очень задевала: "Я же вас не знаю". Это относилось не только ко мне, но и к моему балету", – рассказал Егор Дружинин для ютуб-канала Peopletalk.
Ранее неприятным опытом общения с Аллой Пугачевой поделился второй наставник шоу "ТАНЦЫ" Мигель. Он работал режиссером на шоу Примадонны "Рождественские встречи" в 2012 году. После этого он решил, что больше никогда не будет работать с Пугачевой.
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