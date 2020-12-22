"Я вас не знаю": Дружинин наплевал на хамившую ему Пугачеву

У Аллы Пугачевой непростой характер, и она сама это не отрицает. Многие работавшие с ней артисты признавались, что часто терпели от нее жестокую критику и порой даже неприкрытое хамство. Хореограф Егор Дружинин рассказал, почему не обижается на Примадонну.

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