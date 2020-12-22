"Не собираемся скрывать": Авербух сделал важное заявление после свадьбы с Арзамасовой

20 декабря самая умная "папина дочка" Елизавета Арзамасова вышла замуж за Илью Авербуха. Роман пары продолжался достаточно долго, но звезды тщательно скрывали его от СМИ. Свадьба держалась в строжайшем секрете, а после пресса получила несколько комментариев от звезд шоу-бизнеса. Теперь заговорил и сам фигурист.



Событие произошло совсем недавно, но уже объявлено одним из самых приятных и ожидаемых в уходящем году. Церемония прошла скромно: на невесте не было ни фаты, ни традиционного белого платья, вместо этого Елизавета выбрала небесно-голубой пышный наряд с открытыми плечами и декольте. Пара отметила важное событие в кругу близких.

"Как и обещали, говорим, когда есть о чем сказать. Не собираемся скрывать это важное для нас двоих событие", – заявил Илья Авербух. Он рассказал, что с самого начала отношений для них с избранницей "наступил большой медовый месяц". Пара надеется сохранить его на всю оставшуюся жизнь. "Спасибо всем огромное за добрые слова, которые написаны на наших с Лизой страницах. Очень тронуты каждым сообщением, спасибо вам за то море добра, в которое вы нас окунули", – поблагодарил фигурист всех неравнодушных. "Всем счастья, любви, берегите друг друга, что и мы тоже будем делать. А дальше – наша жизнь", – закончил новоиспеченный супруг.

В комментариях, действительно, только тепло и свет. Практически пропали все возгласы на тему существенной разницы в возрасте и театральности брака.

Напомним, несмотря на то, что Елизавета Арзамасова и Илья Авербух не хотели сообщать прессе о предстоящей свадьбе, слухи о мероприятии появились около двух недель назад. Однако тогда фигурист ответил: "У нас с Лизой все хорошо! Наши отношения продолжают счастливо развиваться, но никаких тайных свадеб и венчаний не было!". Он пообещал сообщить СМИ, когда им "будет что сказать по этому вопросу".

