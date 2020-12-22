"Надеюсь, он ее не морозит!": Всплыли неожиданные факты об Арзамасовой после свадьбы с Авербухом

20 декабря стало известно, что звезда сериала "Папины дочки" Елизавета Арзамасова и популярный фигурист Илья Авербух стали мужем и женой. Слухи о романе пары появились только летом: влюбленные тщательно скрывали свои отношения. Как оказалось, свадьба прошла в тайне не только от СМИ, но и от многих друзей, а занимательные подробности все еще продолжают появляться.



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