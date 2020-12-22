"Надеюсь, он ее не морозит!": Всплыли неожиданные факты об Арзамасовой после свадьбы с Авербухом

В последнем интервью друг и наставник актрисы Борис Грачевский поделился своими впечатлениями от последних новостей. Он рассказал, что наблюдал взросление Елизаветы. "Она не снималась у меня в "Ералаше", но дружба у нас очень давняя, она меня продолжает называть: "Дядей Борей". Понимаете? Я очень рад за неё!" – отметил кинорежиссер.
Борис Юрьевич добавил, что все очень переживали за актрису, потому что на мероприятиях она постоянно появлялась с мамой. "Это, конечно, их личное дело. Но все-таки, какое счастье, что она вышла замуж!" – сказал Грачевский.
Также кинорежиссер сообщил, что восхищается Ильей Авербухом, а потому невероятно рад за них обоих и желает паре "замечательного красивого брака, который, даст свои плоды". Он уверен: сегодня главное – выйти замуж по любви. "Я надеюсь, что он ее не морозит!" – заботливо высказался Борис Юрьевич.
По мнению Бориса Грачевского, разница в возрасте Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха не имеет никакого значения: "Самое главное – это настоящие, светлые чувства, прежде всего. Чувства преодолевают любые разницы". Режиссер отметил, что "такая любовь" прекрасна, потому что, если люди близки, то они получают друг от друга знания, вместе учатся воспринимать мир совершенно иначе.
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