"Мы тебя упустили": жена Газманова отреагировала на свадьбу Авербуха и Арзамасовой

Женщина обратилась к 25-летней звезде "Папиных дочек" в инстаграм-аккаунте Елизаветы Арзамасовой. "Лиза, мы тебя упустили, но ты в надежных руках! Счастья вам! Горько!", – написала Марина под постом артистки с торжественной церемонии.
Подписчики предположили, что имеется в виду связь Елизаветы Арзамасовой со старшим сыном Олега Газманова Родионом. Пара не раз выходила в свет вместе, вела различные мероприятия. Ходили слухи, что между ними роман. Однако сама знаменитость утверждала, что только дружит с Газмановым.
Свои комментарии под публикацией оставили коллеги актрисы по сериалу "Папины дочки" Филипп Бледный, Дарья Мельникова и Мирослава Карпович, а также певица Зара, фигуристка Аделина Сотникова, актрисы Юлия Зимина и Любовь Толкалина и многие другие. Нашлись те, кто осудил неравный брак. Ведь Лиза Арзамасова моложе своего супруга на 21 год. большинство же пожелали молодым счастья и любви.
Напомним, о свадьбе знаменитостей стало известно 20 декабря. По некоторым данным, фигурист и актриса расписались в Тверском ЗАГСе столицы.
Интересно, что влюбленные предпочли отказаться от традиционных нарядов жениха и невесты. Вместо этого Елизавета Арзамасова выбрала вечернее голубое платье с открытыми плечами, а Илья Авербух и вовсе предпочел повседневную одежду.
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