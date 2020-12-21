Плакала на церемонии: вскрылись странные подробности тайной свадьбы Арзамасовой и Авербуха

Вчера стало известно, что самая умная "папина дочка" Лиза Арзамасова и известный фигурист Илья Авербух официально оформили свои отношения. Слухи о романе звездной пары появились только летом, когда фотограф заснял влюбленных в одном из московских ресторанов. Казалось бы, СМИ уже рассказали обо всем, но некоторые подробности все еще всплывают.

Вчера Елизавета Арзамасова решила поделиться с поклонниками событием сама. Она выложила видео из столичного ЗАГСа в своем "Инстаграм". На кадрах заметно, что в некоторые моменты церемонии актрисе тяжело сдерживать слезы. Все ожидали пышной свадьбы, однако молодожены решили иначе: никакой фаты и прочих атрибутов невесты, вместо традиционного белого платья – небесно-голубое с открытыми плечами. Оказалось, что мероприятие держали в большом секрете: не знали ни журналисты, ни коллеги, ни друзья.

Близкий приятель Елизаветы Анатолий Руденко рассказал, что за два дня до торжества они с актрисой вместе играли в очередном спектакле, но Арзамасова не сказала ни слова. Он сообщил, что для него подобное развитие событий тоже стало неожиданностью: "Я знал, что у ребят роман, но то, что они поженились, узнал сейчас от вас!".

Актер также отметил, что звезды были созданы друг для друга, потому что Илья – "особенный", "тонко чувствующий человек", и его супруга абсолютно такая же. "Они как будто из другого времени! Такая любовь была у людей раньше", – поделился мыслями Руденко.

Анатолий Руденко вспомнил, что Елизавета Арзамасова рассказала ему об отношениях с Ильей Авербухом на совместной репетиции. Однако звезды никогда публично не проявляли друг к другу никаких чувств, даже будучи на одной съемочной площадке. "Два гениальных творца нашли друг друга и связали свои отношения", – сказал Анатолий, отметив, что пара поддерживает друг друга во всех начинаниях.





