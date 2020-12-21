"А вы бы смогли вот так?": Королева публично оголилась после слухов о разводе

В личном блоге артистка поделилась провокационным видео. Знаменитость записала обращение к поклонникам, уточнив, смогли бы они отправиться в такое приключение. "А вы бы смогли вот так, взять, удрать в Африку, в племя?" – спросила Наташа Королева.
На кадрах певица предстала в полуобнаженном виде. Артистка в одном купальнике извивается перед камерой, демонстрируя свои прелести. В какой-то момент звезда приняла неудачную позу, открыв обзор на роскошную грудь в красном бюстгальтере.
Стоит отметить, что Наташа Королева не жалеет о своем участии в проекте "Племя". За время съемок артистка так сдружилась с аборигенами, что не хотела покидать Африку. По словам звезды, новые знакомые даже плакали, провожая ее домой. "Когда уезжала, все племя рыдало", – призналась певица.
В этом году в жизни Наташи Королевой произошло много перемен. Осенью в семье артистки случился скандал. Супруг звезды Сергей Глушко (Тарзан) влип в некрасивую историю: оказалось, что в отсутствие жены стриптизер водил домой девушек. Публичное унижение знаменитость мужу не простила – по слухам, пара готовится к разводу. Об этом проболтался Николай Басков, случайно назвав коллегу по сцене "разведенкой".
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