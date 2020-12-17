Наташа Королева с издевкой обратилась к россиянам: Бесишь – это так приятно!

Наташа Королева опубликовала новое видео в "Инстаграм". Жена Сергея Глушко (Тарзан) дала понять, что больше не беспокоится по поводу едких комментариев в свой адрес.

Этой осенью жизнь Наташи Королевой разделилась на до и после. Певица узнала, что ее супруг Сергей Глушко изменил с малоизвестной актрисой Анастасией Шульженко. Пока артистка пыталась восстановить душевное равновесие, любовница стриптизера ходила на ток-шоу и в подробностях рассказывала о связи с Тарзаном.

В итоге Наташа простила мужа и, по всей видимости, больше не вспоминает неприятный момент. Однако эта история стала причиной повышенного внимания к Королевой. Многие осудили певицу за то, что она закрыла глаза на предательство супруга. Другие же уверены: чета специально придумала новость об измене, чтобы пропиариться.

Накануне Королева решила в очередной раз ответить всем хейтерам. Исполнительница хита "Желтые тюльпаны" разместила видео, на котором она запечатлена открывающей рот под фразу: "Живешь себе спокойненько, живешь и никого не трогаешь. А потом оказывается, что ты кого-то бесишь… Вот прямо до пены изо рта. И это так приятно!".

Также Наташа Королева оставила цитату Фаины Раневской о том, что нужно быть счастливыми, поскольку это всех очень раздражает. Преданные поклонники поддержали певицу. Некоторые же посчитали, что артистка должна слушать мнение других, поскольку является знаменитой. "Захотела публичности и вот результат!", – высказалась одна из подписчиц.