Королева боится спугнуть свое счастье с оскандалившимся Тарзаном: Самые прекрасные дни

По словам исполнительницы хита "Дельфин и русалка", ситуация стала для ее отношений с мужем настоящим испытанием. Стриптизер отпираться не стал, заявив, что действительно спал с другими женщинами, правда, это все произошло случайно – его опоили, а затем оклеветали.
В беседе с журналистами Наташа Королева отметила, что самым позитивным моментом этого года, как ни странно, был карантин. Тогда вся семья собралась вместе и наслаждалась обществом друг друга. "Это были самые прекрасные дни, которые мы за многие годы смогли провести вместе", – поделилась певица.
По ее словам, они с Сергеем Глушко даже расстроились, когда режим самоизоляции отменили. Наташа Королева призналась, что карантин подарил ей лучшие моменты жизни. Пандемия очень сплотила семью артистки. Даже несмотря на последующий скандал, звезда уверяет, что ей с мужем невероятно хорошо.
"Страшно спугнуть это счастье", – призналась знаменитость.
Наташа Королева отметила, что ей до сих пор неприятно, с каким наслаждением некоторые уже бывшие друзья смаковали скандал с любовницами Тарзана. Певица добавила, что все это очень гадко.
Впрочем, сейчас артистка уже успокоилась. По словам знаменитости, все остальное – это теперь дело правоохранительных органов. Полиция как раз занимается выяснением, кто организовал и исполнил похищение драгоценностей из дома Наташи Королевой.
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