Королева боится спугнуть свое счастье с оскандалившимся Тарзаном: Самые прекрасные дни

Этот год был для многих непростым, и семья Наташи Королевой не исключение. Осенью в публичном пространстве разразился скандал: выяснилось, что супруг артистки Сергей Глушко (Тарзан) привел в дом любовниц, которые в итоге вынесли из особняка ценные вещи.

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