"Почему без маски?": Бледанс возмутила россиян своим поведением в театре

Кадры телеведущая выложила в инстаграм-аккаунт. "А какие у вас в наши смутные времена у вас отношения с театром? Ходите? Боитесь? Собираетесь?", – поинтересовалась она у подписчиков.
Поклонники обратили внимание, что Эвелина Бледанс сидит в зале без маски, тогда как в России сейчас действует всеобщий масочный режим из-за пандемии коронавируса. Они раскритиковали звезду за такое беспечное поведение.
"Почему без маски?", "А почему без масок? Или маски только для простолюдинов?", – возмутились фолловеры. Артистка пока не ответила на справедливые замечания пользователей соцсети.
Напомним, ранее Эвелина Бледанс рассказала о своем избраннике. Оказалось, что актриса встречается с бизнесменом из сферы культуры. По словам знаменитости, возлюбленный схож с ней по духу.
В августе этого года знаменитость неожиданно призналась, что ее сердце несвободно. Пандемия коронавируса разлучила звезду с ее спутником. Из-за самоизоляции они не виделись три месяца. Сейчас мучительная разлука позади, и влюбленные снова вместе.
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