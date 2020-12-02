Проклова взбудоражила народ снимком с молодым красавцем

На снимке 67-летняя звезда обнимает 44-летнего красавца. Пара с улыбкой смотрит в кадр. На фотографии артистка светится от счастья.
Поклонники с восторгом приняли кадр. "Вы хороши очень! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ого, какая красавица", "Ух ,ты! Какой солидный стал!", "Лена, вы замечательно выглядите! Такой позитив от вас всегда, душевного тепла, добра и радости!", "Возмужал Серега, повзрослел", "Очень красивые", – написали в комментариях.
В 2001 году Сергей Одинцов завоевал первое место в шоу "Последний герой". Награду он получил из рук Сергея Бодрова. За солидное денежное вознаграждение мужчина смог приобрести трехкомнатную квартиру в родном Курске.
Елена Проклова стала участницей третьего сезона опасного шоу. Спустя 20 лет звезда не побоялась и отправилась на остров повторно. Правда, в этот раз артистке было действительно сложно.
В одном из интервью актриса отметила, что никогда не знаешь, как покажешь себя в диких условиях. Иногда голод может проявить в человеке самые низменные качества. "Многие и понятия не имеют, какие они на самом деле, и, оказавшись на острове, могут сами себя шокировать", – заявила Елена Проклова.
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