Виноват коронавирус: Проклова из шикарной актрисы превратилась в садовода-огородника

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса жалуются на отсутствие работы и средств из-за пандемии коронавируса. Но не Елена Проклова. Она занимается домашними делами, садом и получает от этого огромное удовольствие. актриса даже рада карантину.

Елена Проклова родилась в Москве в семье учителей. Отец будущей актрисы преподавал программирование и кибернетику в Военно-политической академии, а мать учила детей в школе.

Проклова воспитывалась в творческой среде. Ее прадедушка и прабабушка были актерами. Cемейная дача находилась в поселке ученых, звезд и художников. Поэтому она тоже выбрала для себя актерскую карьеру.

Всю жизнь Елена Проклова работала – снималась в кино и телепередачах. Времени на отдых у актрисы почти никогда не было. Она устала от жизненной суеты и теперь рада устроить себе передышку. На карантине она не скучала и не впала в депрессию, как некоторые. Денег ей, видимо, тоже хватает. Сейчас у нее тоже есть работа, но ее не так много, как раньше.



"У меня кинопроект и телевидение, помогает мне финансово также участием в современной жизни, поэтому я не могу ни на что обижаться", – приводит ФАН слова актрисы.

Также Проклова занимается в свободное время домом и садом. Она обожает ухаживать за растениями и видеть плоды своих трудов. К тому, же дома за все время накопилась уйма дел, так что скучать не приходится.