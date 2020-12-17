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Рудковская показала подросшего сына от суррогатной матери: Безалаберность полная

Рудковская показала подросшего сына от суррогатной матери: Безалаберность полная

Яна Рудковская. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Яна Рудковская и Евгений Плющенко два месяца назад снова стали родителями. Суррогатная мать родила паре сына, которого назвали Арсением. В личном блоге продюсер поделилась новым снимком с младенцем.
прочитано 2399 раз

На фотографии знаменитость стоит в гостиной своего дома в пижаме. Артистка держит мальчика на груди, прижав его голову к своей. Лицо младенца звезда предусмотрительно отвернула от камеры. Яна Рудковская назвала сына маленьким комочком счастья.

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Поклонники отметили, что малыш невероятно вырос. Впрочем, подписчики неоднозначно отреагировали на фотографию продюсера с младшим ребенком. Например, некоторые отметили, что звезда неправильно держит сына, из-за чего в будущем у него может появиться искривление позвоночника.

"Как же он уже вырос! Невероятно нежное и пропитанное любовью фото (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "А потом удивляемся ущемлениям и сколиозам. По стойке смирно кто грудничков держит. Безалаберность полная", "Слезла со стола и....вспомнила о ребенке", "Какой большой уже! Как быстро растут детишки. Здоровья малышу и родителям", "Почаще выкладывайте фото с младшим! Его не хватает в ленте", – написали в комментариях.

Напомним, старшему сыну Евгения Плющенко и Яны Рудковской Саше (Гном Гномыч) уже семь лет. Мальчик занимается фигурным катанием под руководством отца. Многие поклонники звездной семьи жалеют ребенка, так как считают, что родители лишают его детства, заставляя сниматься с видео и тренироваться, несмотря на травмы.

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Автор: 17 декабря 2020, 15:15 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Рудковская в нелепом наряде провалилась на балу

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
До него также держала собачку
Гость
Ответить
Надоели. Детей жалко.
1

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