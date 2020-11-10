Большое горе: могила Жванецкого утонула сразу после похорон

Традиции предписывают в первый после похорон день навещать кладбище и нести покойному "завтрак". Главный смысл этого – помочь душе привыкнуть к иной реальности. Полная веры молитва, просьба защиты и милосердия Божьего для усопшего – очень важная часть первого после погребения визита на могилу. А похоронная трапеза помогает душе окрепнуть и приготовиться ей к скорой встрече с Богом.
Но прийти на могилу Жванецкого через день после похорон была и еще одна серьезная причина – на траурную церемонию накануне пустили только самых близких, без праздных зевак и журналистов. Родные артиста не хотели шумихи и пересудов. Поэтому многочисленные поклонники сатирика лишь сейчас смогли отдать ему последние почести – принести цветы.
Их оказалось так много, что могила буквально утонула в них. Розы и гвоздики, корзины и венки – несть им числа! Михаил Михайлович заслужил их. Ведь любовь к нему была всенародной.
Напомним, Жванецкий умер в Москве в минувшую пятницу, 6 ноября на 87-м году жизни. Причины смерти не назывались, но говорят, он страдал от онкологического заболевания. За месяц до кончины писатель объявил о завершении карьеры, а еще раньше закрыл свою телепрограмму "Дежурный по стране" и ИП.
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