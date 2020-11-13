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Названа настоящая причина смерти Жванецкого: Думали, выскочит

Названа настоящая причина смерти Жванецкого: Думали, выскочит

Михаил Жванецкий. Фото: Genrietta Peryan/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Михаила Жванецкого не стало 6 ноября. Сатирику было 86 лет, и за месяц до смерти он решил покинуть сцену. Артист отменил все выступления и собрался наслаждаться пенсией.
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Семья писателя так и не вышла на связь с прессой, официальную причину смерти никто до сих пор не знает. Представитель артиста отметил, что у звезды сцены были проблемы со здоровьем – все-таки возраст уже почтенный.

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Клара Новикова, которая была знакома с Михаилом Жванецким больше 40 лет, в беседе с журналистами заявила, что до сих пор не может "продышаться" после известия о смерти друга. По словам актрисы, товарищ был настоящим философом. Она вспомнила, что на его концертах люди вручную записывали все, что он говорит, а в антрактах перекидывались любимыми афоризмами.

По словам артистки, сатирику последние годы было трудно ходить. Клара Новикова отметила, что мужчин часто подводят ноги, однако никто не ожидал, что все закончится настолько быстро. Звезда "Аншлага" не понимает, почему всем так интересна настоящая причина смерти Михаила Жванецкого.

"От жизни умер! Думали, что он выскочит из этой ситуации, подлечит ножки", – сказала подруга сатирика.

Также Клара Новикова добавила, что последние годы писатель жил только ради молодой супруги. По мнению актрисы, возможно, он и пробыл на земле так долго, потому что не хотел оставлять Наталью одну. А она, в свою очередь, трогательно заботилась о муже и делала все, чтобы любимый был счастлив.

Автор: 13 ноября 2020, 03:56 Источник: Собеседник.ru ✓ Надежный источник
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Ушла эпоха: звезды прощаются с легендарным Жванецким

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