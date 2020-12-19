Переделанная Пугачева странно оправдалась за внешний вид

Светские обозреватели очень соскучились за Аллой Борисовной Пугачевой. Из-за пандемии коронавируса Примадонна, в отличие от многих других звезд отечественного шоу-бизнеса, стала гораздо внимательней относиться к своему здоровью.
Публичной жизни певица предпочла досуг с семьей в знаменитом особняке замке в деревне Грязь. Примадонна не только воздерживается от светских мероприятий, но и старается не выходить на улицу – муж не пускает.
Так или иначе, недавно Алла Пугачева встретилась с певицей Викторией Ворониной. Коллеги по цеху сделали совместный снимок, который был обнародован в Сети. Поклонники сразу заметили, что на свежем фото культовая артистка выглядит гораздо моложе, чем обычно.
Преображению Пугачевой посвятили выпуск программы "Ты не поверишь!" на НТВ. Журналистам удалось выяснить, с чем связаны изменения во внешнем виде Примадонны.
Пугачева ответила на актуальный вопрос со свойственным ей остроумием. Певица заявила, что у нее хорошая кожа и хорошие друзья – пластические хирурги.
Не обошли стороной и украшения ветерана эстрады. Пугачева славится своей любовью к аксессуарам, которые неизменно придают ее образу особый шарм.
Популярные темы форума
Какой вопрос вы задали бы Путину?
Психоанализ Клавы
Путин лучший!
В Алкашей вселяются черти
Я уважаю Президента России. Мне нравится то, что он делает в стране и в мире. Если это называется кремлеботом, то я кремлебот
Конец
Аватарки
Домашнее насилие
Телеконференция
Россия