"Какой же страх": Пугачева всполошила россиян видом спросонья

Юморист разместил в своем инстаграм-аккаунте фото Примадонны с утра. На снимке он запечатлел собранных в школу детей – Лизу и Гарри. Алла Пугачева же в кадре стоит на заднем плане в белом халате, без привычного мейкапа и идеальной прически.
Удивительно, как артистка позволила супругу публиковать свое фото в таком "неприбранном" виде. Однако знаменитость нарочито подчеркивает, что ей наплевать на то, что о ней думают."Какой же страх Алла Борисовна без макияжа", – написал один из фолловеров в комментариях. Но все-таки большинству пользователей соцсети трогательное семейное фото понравилось.
"Мама Алла не удержалась, провожает детей в школу", "Сзади мама такая счастливая", "Снегурочка", – высказались поклонники Аллы Пугачевой.
Отметим, россияне всегда активно обсуждали внешность Примадонны. Однако в последние пару лет, после того, как певица заметно постройнела и похорошела, народ хлебом не корми, а дай поговорить о лице и фигуре звезды. Пока хейтеры злословят по поводу того, что Алла Пугачева якобы перестаралась с походами к пластическому хирургу и одевается не по годам молодежно, поклонники только радуются за любимую артистку.
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