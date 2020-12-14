"Какой же страх": Пугачева всполошила россиян видом спросонья

Максим Галкин показал Аллу Пугачеву без макияжа и укладки. Однако далеко не всем поклонникам звездной семьи такая "домашняя" откровенность пришлась по душе.

Юморист разместил в своем инстаграм-аккаунте фото Примадонны с утра. На снимке он запечатлел собранных в школу детей – Лизу и Гарри. Алла Пугачева же в кадре стоит на заднем плане в белом халате, без привычного мейкапа и идеальной прически.

Удивительно, как артистка позволила супругу публиковать свое фото в таком "неприбранном" виде. Однако знаменитость нарочито подчеркивает, что ей наплевать на то, что о ней думают.

"Какой же страх Алла Борисовна без макияжа", – написал один из фолловеров в комментариях. Но все-таки большинству пользователей соцсети трогательное семейное фото понравилось."Мама Алла не удержалась, провожает детей в школу", "Сзади мама такая счастливая", "Снегурочка", – высказались поклонники Аллы Пугачевой.

Отметим, россияне всегда активно обсуждали внешность Примадонны. Однако в последние пару лет, после того, как певица заметно постройнела и похорошела, народ хлебом не корми, а дай поговорить о лице и фигуре звезды. Пока хейтеры злословят по поводу того, что Алла Пугачева якобы перестаралась с походами к пластическому хирургу и одевается не по годам молодежно, поклонники только радуются за любимую артистку.