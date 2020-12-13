"Кто нагадил – тот получит": стали известны подробности развода Королевой и Тарзана

Близкая подруга Наташи Королевой является известным адвокатом в столице. Теперь Ида Достман отвечает за честь и достоинство артистки. По словам юриста, никакого развода не будет.
Девушка добавила, что большинство слухов распускают любовницы культуриста, пытаясь лишний раз заработать на нем. Сам же Тарзан не горит желанием расставаться с возлюбленной и рушить семейное гнездышко.
"Ребята выйдут из этих трудностей. Кто нагадил – свое обязательно получит. И все будет так, как должно быть", – заверила правозащитница.
Несмотря на почти разрешенный конфликт между супругами, пользователи социальных сетей продолжают обсуждать личность тайной спутницы стриптезера. Стало известно, что Ксения Чернова подрабатывает актрисой и трудится преподавателем по технике речи.
Если верить публикациям в СМИ, она якобы учила мужа Наташи Королевой правильно говорить, а потом стала его пассией. Похоже, что уроки не прошли даром, раз Ксении удалось "обчистить" особняк звезд.
Сам же артист только отшучивается. В самом начале истории Тарзан каялся в содеянном и просил прощения у всеми известной супруги. Чуть позже артист решил сменить тактику и начал публично зазывать девушек, мечтающих подправить свое финансовое положение.
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