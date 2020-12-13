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Шоу-бизнес

"Кто нагадил – тот получит": стали известны подробности развода Королевой и Тарзана

Наталья Королева и Сергей Глушко. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Уже несколько месяцев подряд ходят слухи, что звездная пара пытается развестись. Поговаривали, что многочисленные измены Тарзана довели певицу, и она побежала в ЗАГС. Однако семейный правозащитник опроверг общественные домыслы и заверил, что творческий дуэт пока не планирует расходиться.
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Близкая подруга Наташи Королевой является известным адвокатом в столице. Теперь Ида Достман отвечает за честь и достоинство артистки. По словам юриста, никакого развода не будет.

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Девушка добавила, что большинство слухов распускают любовницы культуриста, пытаясь лишний раз заработать на нем. Сам же Тарзан не горит желанием расставаться с возлюбленной и рушить семейное гнездышко.

"Ребята выйдут из этих трудностей. Кто нагадил – свое обязательно получит. И все будет так, как должно быть", – заверила правозащитница.

Несмотря на почти разрешенный конфликт между супругами, пользователи социальных сетей продолжают обсуждать личность тайной спутницы стриптезера. Стало известно, что Ксения Чернова подрабатывает актрисой и трудится преподавателем по технике речи.

Если верить публикациям в СМИ, она якобы учила мужа Наташи Королевой правильно говорить, а потом стала его пассией. Похоже, что уроки не прошли даром, раз Ксении удалось "обчистить" особняк звезд.

Сам же артист только отшучивается. В самом начале истории Тарзан каялся в содеянном и просил прощения у всеми известной супруги. Чуть позже артист решил сменить тактику и начал публично зазывать девушек, мечтающих подправить свое финансовое положение.

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Автор: 13 декабря 2020, 11:44 Источник: НТВ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

История любви Королевой и Тарзана: от знакомства до измены

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