"Должна к смерти готовиться": жену Гарика Мартиросяна похоронили фанаты

Жанна Левина-Мартиросян прославилась в браке с российским комиком. Девушка долгое время не выходила в свет и скрывалась от общественности. Все изменилось, когда супруга звезды начала вести личный блог и делиться подробностями светской жизни.



В этот момент на Жанну обрушилась волна осуждения. Поклонники заметили, что не только Гарик Мартиросян может похвастаться отличным чувством юмора. Прекрасная супруга тоже не промах в этом деле. Девушка даже написала книгу, а чуть позже перекочевала на "Ютуб" и стала ведущей программы вместе с Юлией Барановской и Натальей Красновой.

Конечно, с популярностью пришла и неконструктивная критика в адрес Жанны Левиной-Мартиросян. Супруга Гарика не может смириться с тем, что многочисленные пользователи социальных сетей пишут отвратительные комментарии и не стесняются этого.

Начнем с того, что ведущую задели вопросы, связанные с возрастом ее коллег. Как выяснилось, подписчики решили, что Жанна и остальные девушки на шоу уже не способны развлекать публику, так как им давным-давно пора на покой.

"Эти старухи должны уже с внуками сидеть и к смерти готовиться", – гневно заявили комментаторы.

Жанна Левина-Мартиросян решила в шутливой манере напомнить зрителям, что ей всего 44 года, поэтому хоронить ее рано. По словам жены Гарика, она еще даже панталоны не начала носить, а ее уже в землю закапывают. Теперь девушка негативно настроена по отношению к публике и при любой возможности упоминает свой возраст.