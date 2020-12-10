Расфуфыренную Рудковскую сравнили с собакой

В личном блоге звезда показала фотографии со шпицем. Продюсер стоит в гостиной своего дома в пижаме с собачкой на руках. Несмотря на раннее утро, артистка уже успела сделать легкий макияж и укладку.
По словам Яны Рудковской, подписчики почему-то больше любят пушистого Панчо, чем гладкошерстную Фифу, которая чаще появляется в кадре. Звезда добавила, что недавно ей пришлось лечить шпица от алопеции – малыш терял шерсть. К счастью, теперь с собакой все в порядке.
Поклонники неоднозначно отреагировали на снимки Яны Рудковской и даже сравнили звезду с псом. Некоторые отметили, что артистка и собачка очень похожи – не зря же говорят, что питомцы становятся копией своих хозяев.
"Вы даже похожи", "Какие вы красивыыыые 😍 я их люблю одинаково (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "А если вы бы дворняжку на улице подобрали, и полечили, то цены б вам не было", "Панчо похож на свою хозяйку", "Потому что шпиц– это любовь с первой секунды. Они такие", "Вместо собачки ребенок лучше бы смотрелся", – написали в комментариях.
Напомним, днем ранее Яна Рудковская опубликовала в личном блоге занятия сына Саши с няней. Поклонников огорчило, что помощница обеспеченной семьи выглядит как оборванка.
Популярные темы форума
Путин не вор!
Для убогих, тупых, даунов и украинцев!!! Рашка - средневековое государство на территории современной Сербии.
Вы любитель свинины?
бывший попользовал и бросил?
Я парень и хочу накачать губы, мне 14 лет и у меня большая грудь, встречаюсь с двумя мужчинами, а одноклассник задолбал, обрюхатил студентку.
Подросток
вовлекла подругу в проституцию, что делать?
Хочу в восьмой раз выйти замуж, но
Вам приходилось жить с алкоголиками?
У мочалок есть начальник, знаменитый Шиквадыр. Он свой толстый писюкальник всем мочалкам засадил.