"Мужчины меня боятся": после слухов о романе с Сафиным Боня призналась в проблеме

Виктория Боня недавно отметила 41-й день рождения. На празднике блогер блистала рядом с теннисистом Маратом Сафиным, лишь подогрев слухи об их романе. Впрочем, как уверяет звезда, пару связывает лишь дружба. Как оказалось, девушке слишком сложно построить отношения с противоположным полом.

Как отметила артистка, ее привлекают только настоящие мужчины. В это понятие знаменитость вкладывает определенные качества. Например, ее партнер должен быть решительным и знать, что ему нужно от жизни. "Хотелось бы, чтобы он просто был человеком с настоящими человеческими качествами", – поделилась Виктория Боня.

Правда, ухажерам не так-то просто показать девушке себя во всей красе. По словам блогера, она очень редко кого-то допускает в свой ближний круг общения, из-за чего также появляются сложности с выстраиванием отношений. "Уж если прорвался, тогда что-то может начаться", – успокаивает потенциальных парней Виктория Боня.

Помимо этого, у бывшей участницы шоу "Дом-2" есть еще одна проблема. "Многие мужчины меня боятся", – призналась знаменитость. По ее словам, представители сильной половины человечества впадают в ступор при виде сильных женщин. Также, по словам артистки, многих ухажеров пугает популярность пассии. Поначалу это даже радует некоторых, но далеко не каждый готов мириться со сложностями, связанными с публичностью.

Виктория Боня подчеркнула, что у нее нет проблем с вниманием от противоположного пола. При этом звезда мечтает о крепкой семье и еще одном ребенке.

"У меня растет замечательная дочь, а если бог даст еще и сына, я буду только рада", – делится артистка.