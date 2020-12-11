"Имейте совесть!": возмущенный донельзя Петров сделал эмоциональное заявление

Накануне суд оштрафовал детский хоспис "Дом с маяком" на 200 тысяч рублей. Организация признана виновной в нарушении правил оборота наркотических средств.
Ранее в ходе проверки в учреждении выявили нарушение. Журналы учета лекарств не были прошнурованы, пронумерованы и заверены подписью руководителя. После ревизии хоспису пригрозили закрытием.
На происходящее вокруг "Дома с маяком" обратил внимание актер Александр Петров. В личном микроблоге звезда сериала "Полицейский с Рублевки" оставила эмоциональный пост.
"КРИК ДУШИ! Отстаньте от них! Это... Я не знаю что это... Так не может быть. Просто отстаньте. Это нельзя. Вот это нельзя. Прошу кого-то повлиять. Имейте совесть. Просто отстаньте. Это нельзя. #ДОМСМАЯКОМ !!! Это нельзя! Нужно только помогать и оберегать!" – написал Александр Петров.
Актер попросил подписчиков поддержать директора фонда "Дом с маяком" Лиду Мониаву. Петров предложил всем неравнодушным для начала подписаться на страницу благотворительницы в "Фейсбук". Также Александр обратился к представителям СМИ. Знаменитость считает, что проблемы хосписа должны освещаться.
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